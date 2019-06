Barco explode ao abastecer e faz 15 feridos no Brasil. Duas crianças entre as vítimas

Um barco de transporte fluvial de passageiros e mercadorias que navegava no Rio Juruá, no Brasil, e que também levava vários bidons com combustíveis, explodiu ao início da tarde deste sábado ao abastecer no porto da cidade de Cruzeiro do Sul, deixando pelo menos 15 pessoas feridas. De acordo com as primeiras informações das autoridades locais, os feridos estão em estado muito grave.

De acordo com o médico Marlon Holanda, diretor clínico do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, todas as vítimas têm queimaduras graves e muito extensas, atingindo entre 70% e 90% do corpo.





Ainda de acordo com o diretor do hospital, sete pacientes estão em estado crítico e respiram com o auxílio de aparelhos, dois foram transferidos para hospitais de Rio Branco, a capital do Acre, e os outros estão em estado grave.

Entre os feridos estão 13 adultos, sendo 10 homens e 3 mulheres, e duas crianças. Uma dessas crianças é um bebé de apenas nove meses, filho de uma das mulheres feridas.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão José Dutra de Oliveira, avançou que a explosão se deu enquanto o barco era abastecido com mais combustível para continuar viagem. Aparentemente, acrescentou o oficial, o abastecimento era clandestino, e o barco explodiu com toda a gente lá dentro.

Pelos caudalosos e perigosos rios da Amazónia é comum as embarcações, muitas vezes o único meio de transporte em milhares de quilómetros de selva, transportarem sem qualquer separação ou proteção pessoas, carga e até animais.No caso deste sábado, o barco transportava, além das pessoas e outras mercadorias, bidons com combustível para abastecer cidades isoladas no meio da floresta, entre elas Porto Valter e Marechal Taumaturgo.