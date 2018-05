Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco vira-se na Índia com dezenas de pessoas a bordo

Maior parte dos passageiros estava a regressar de um casamento.

15.05.18

Uma embarcação virou-se esta terça-feira no rio Godavari, na Índia, com cerca de 50 pessoas a bordo.



Dez pessoas conseguiram nadar até à beira-mar e encontram-se a salvo. As restantes continuam desaparecidas.



Pelo menos 20 passageiros estavam a regressar de um casamento quando o acidente ocorreu.