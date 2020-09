O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta terça-feira um novo pacote de medidas restritivas para tentar travar o aumento de contágios por Covid-19, incluindo o fecho obrigatório dos bares, pubs e restaurantes até às 22h já a partir de amanhã.Johnson apelou ainda a todos os que tiverem possibilidade para ficar em teletrabalho para o fazerem e anunciou pesadas multas, que podem ultrapassar os 10 mil euros, a todas as pessoas ou negócios que violarem as regras de segurança. A obrigatoriedade do uso de máscara foi estendida a todos os trabalhadores do comércio de retalho e também para todos os que andarem de táxi.A partir de segunda-feira, apenas 15 pessoas podem marcar presença em casamentos e 30 em funerais e o regresso do público aos estádios de futebol foi suspenso por tempo indeterminado. As novas medidas estarão em vigor por seis meses e podem ser reforçadas.