Chuvas fortes desalojam 16 mil pessoas a fazem transbordar barragem no Brasil

As chuvas torrenciais que castigam há semanas o estado brasileiro de Minas Gerais provocaram este sábado o transbordamento da Barragem da Mina do Pau Branco, na área rural de Nova Lima, região metropolitana da capital estadual, Belo Horizonte. Desde que as fortes chuvas começaram a cair no estado, há mais de um mês, seis pessoas já morreram e mais de 16 mil foram desalojadas.

O transbordamento da barragem ocorreu pouco depois das 11 horas locais deste sábado, 14 horas em Lisboa, e, de acordo com as informações iniciais dos bombeiros, não tinha até essa hora provocado vítimas, mas a situação é muito preocupante, pois grandes volumes de água continuam a passar por cima da estructura, que pode romper-se a qualquer momento. O transbordamento da barragem, que não suportou o enorme volume de água da chuva, interrompeu totalmente o tráfego na importante rodovia BR 040, estrada que liga o estado do Rio de Janeiro ao de Minas Gerais e corta boa parte deste.

Não há ainda informação sobre vítimas. Várias pessoas no local descrevem o cenário como uma "onda de barro".Até este sábado, o governo do estado de Minas Gerais já decretou Estado de Emergência em 120 cidades, principalmente nas regiões sul e sudeste. O volume de chuvas no último mês e meio tem sido o triplo do esperado, e a situação ainda se agravou nos últimos dias com a chegada a Minas Gerais das tempestades que antes também levaram destruição e morte ao vizinho estado da Bahia.