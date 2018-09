Muitos, ao ouvir o som da queda, acharam que se tratava de um tiroteio. Chris Martin, dos Coldplay, acalmou o público.

19:45

no festival Global Citizen, em Nova Iorque, EUA, gerou o pânico entre a multidão que, devido ao estrondo, pensou tratar-se de um tiroteio.



Centenas de pessoas desataram a correr para as saídas do evento e algumas chegaram mesmo a ficar feridas no meio do caos.





NYPD: A fence barrier collapsed at #GlobalCitizen Festival; there were no shots fired. — MSNBC (@MSNBC) September 29, 2018







Chris Martin, dos Coldplay, com uma assistente da polícia de Nova Iorque, assegurou ao público que não se tratava de um tiroteio e que as pessoas estavam em segurança.



A queda de uma barreira de segurança

"Ninguém está a tentar magoar ninguém, todos vocês estão seguros", afirmou.





O Global Citizen Festival é um festival criado pela organização Global Poverty Project, que tem como objetivo erradicar a pobreza extrema.