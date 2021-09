Barril de cerveja 'mata' homem no dia de aniversário

Gilson do Nascimento estava a arranjar a máquina em casa quando o barril explodiu e vários fragmentos de metal o atingiram mortalmente na cabeça.





"O meu tio ligou-lhes [empresa que alugou a máquina] e eles deram instruções para ele ir arranjando, até eles chegarem. Não estava a sair cerveja, só saía espuma", conta, citada pela Globo.

Um homem de 43 anos morreu na passada sexta-feira, após a explosão de um barril de cerveja, quando celebrava o aniversário com a família em Porto Alegre, no Brasil.A sobrinha de Gilson revela que a máquina de cerveja "estava com problemas".