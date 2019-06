Barulho de obras em autoestrada arruína família após anos de noites passadas em branco

O barulho das obras de construção da A14, a norte de Cambridge, Reino Unido, arruinou a família de Sarah Hall, de 46 anos, que ao longo de vários anos passou inúmeras noites em branco.Segundo conta o, a falta de sono e stress motivou diversas discussões que puseram fim ao casamento de nove anos de Sarah. A filha, de cinco anos, teve mesmo de deixar a escola porque era incapaz de se concentrar dado o cansaço extremo.De acordo com o jornal britânico, as obras começaram em novembro de 2014 e duraram mais de cinco anos.Em fevereiro de 2015 a família da mulher britânica foi avisada de que os trabalhos iriam ocorrerer durante cerca de 10 a 14 noites. No entanto, pelo que afirma ao meio de comunicação o projeto alargou-se durante anos.Sem dinheiro para pagar outra casa, Sarah viu-se obrigada permancecer na habitação e viu o casamento de quase uma década ruir a cada discussão.Apesar das tentativas de reconciliação o casal nunca mais se conseguiu entender. Atualmente, Sarah passa grande parte da vida em viagens para tentar descansar juntamente com a filha.