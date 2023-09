Bascos e catalães dizem que nada está fechado e podem repetir-se eleições em Espanha

Dirigentes do Partido Nacionalista Basco (PNV, na sigla em espanhola) e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) disseram esta quinta-feira que nada está fechado nas negociações para viabilizar um novo governo do socialista Pedro Sánchez em Espanha.

"Não descarto em absoluto novas eleições", tudo está "muito aberto" e "pode acontecer qualquer coisa", disse o deputado Aitor Esteban, do PNV, a jornalistas em Madrid.

Também Oriol Junqueras, o líder da ERC, disse a jornalistas, em Madrid, onde se reuniu com os deputados do partido, que "nada está fechado" e as partes estão "longe de um acordo".