Base americana no Iraque atacada com 'rockets'

Cinco 'rockets' foram este domingo disparados tendo como alvo uma base aérea americana no Iraque, um ataque que reflete as tensões entre o Irão e os EUA num país que se vê apanhado no conflito entre os seus dois aliados.

Dos cinco ´rockets` disparados sobre a base de Balad, a norte de Bagdade, dois chocaram contra um dormitório e uma cantina da empresa americana Sallyport, disse à AFP uma fonte de segurança, sem precisar se houve vítimas.

Os aviões F-16 estão estacionados na base de Balad, onde se encontram várias empresas que fazem a manutenção, com empregados iraquianos e estrangeiros.