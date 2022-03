As sirenes de ataque militar tocaram na manhã deste domingo no centro de Kiev, confirmou Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia.Uma base militar, a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Polónia, foi este domingo alvo de um ataque russo. Na escola para treinos militares deveriam estar vários instrutores estrangeiros.O centro de treinos militar podia ser também usado como zona de recessão de armamento, conta Alfredo Leite.