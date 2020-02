Base militar com tropas norte-americanas atacada no Iraque

Uma base militar com tropas norte-americanas, no norte do Iraque, foi atacada esta quinta-feira com um rocket. A notícia está a ser avançada no Twitter pela agência France-Presse, que cita fontes de segurança.



De acordo com a AFP, a base iraquiana atacada localiza-se na província de Kirkuk.





#BREAKING Rocket attack hits north Iraq base hosting US troops, security sources say pic.twitter.com/XJDsVgm6KX — AFP news agency (@AFP) February 13, 2020





Até ao momento não há registo de vítimas.Em atualização