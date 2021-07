Batalha campal por lugar ao sol: banhistas esperam desde madrugada e correm por espaço na praia

Longe vão os tempos em que os areais se enchiam e pouco espaço havia para conseguirmos estender a toalha sem estarmos a menos de um metro do banhista do lado.Com a pandemia, os bons lugares ao sol, perto do mar, tornaram-se mais escassos devido às regras sanitárias que impõem distanciamento. Por esse motivo, há quem espere desde madrugada numa fila para conseguir os melhores lugares da praia. Aconteceu este fim de semana na praia de Torrevieja, em Alicante, Espanha, e chamou à atenção pelo inédito da situação.Nesta praia não houve filas ou aglomerados no areal, houve sim para entrar na praia. Por isso mesmo, os banhistas protagonizaram um momento insólito de uma verdadeira batalha campal para conquistar o melhor pedaço de areia da praia, logo após ser permitida a entrada.As imagens lembram aqueles filmes em que com o tiro de largada típico se inicia uma corrida veloz. Uma debandada de banhistas carregados de geladeiras, chapéus de sol e cadeiras dobráveis ??protagonizam a competição inesperada e em apenas alguns minutos, a praia enche-se.