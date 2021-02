Batalha contra a Covid-19 vai durar mais dez anos, diz Reino Unido

A variante Kent "varreu o país" e "vai varrer o mundo, com toda a probabilidade", disse Sharon Peacock, diretor do consórcio Covid-19 do Reino Unido, à BBC, citado pela Reuters.

O chefe do programa de vigilância genética da Covid-19 no Reino Unido anunciou que a variante do coronavírus detetada na região de Kent, no país, vai espalhar-se pelo mundo e que a batalha contra o vírus vai durar pelo menos uma década.Sharon explica que o vírus sofre várias mutações e por isso acredita que daqui a dez anos continuaremos a lutar contra o vírus da Covid-19.