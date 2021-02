Batidos com esperma: Personal trainer vegan defende truque 'gratuito' para não ficar doente nem apanhar Covid-19

"Há anos não tenho uma constipação ou uma gripe, não me lembro da última vez que estive doente". Tracy Kiss tem 32 anos e surpreendeu ao explicar que se mantém saudável com um truque gratuito: beber esperma do marido misturado nos seus batidos.A personal trainer vegan afirma que é graças a este 'ingrediente' extra nos seus batidos que não foi infetada desde o início da pandemia e defende que mais pessoas o deveriam fazer."Enquanto o mundo vive um frenesim para encontrar papel higiénico, produtos de limpeza e desinfetantes para as mãos, eu descobri um método gratuito e alternativo", afiança.Estes batidos aliados a "um estilo de vida ativo e saudável", são a chave, afirma, para se manter saudável sem sequer apanhar uma constipação desde que começou a consumir esperma.Tracy explica que os batidos estão a impulsionar o seu sistema imunitário. Segundo ela, as pessoas deviam fazê-lo pois é uma medida que ajudará a impedir a infeção pela Covid-19.Até agora não há qualquer evidência médica que prove que o esperma humano possa prevenir doenças, principalmente o coronavírus.Tracy é mãe de dois filhos, vegana, e já prepara batidos com esperma há cerca de três anos.Além de o ingerir, Tracy também espalha os batidos pela pede de forma a melhorar o estado da mesma uma vez que sofre com rosácea.