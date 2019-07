Bayer visada por mais de 18 mil processos judiciais nos EUA contra o herbicida com glifosato

O grupo químico e farmacêutico alemão Bayer prepara-se para enfrentar 18.400 processos judiciais apresentados nos Estados Unidos contra o herbicida com glifosato da filial Monsanto.Até final de abril, 13.400 processos já tinham sido apresentados, indicou o grupo, sublinhando que o número agora atualizado de pedidos se refere a 11 de julho.A Bayer foi já condenada três vezes a indemnizar requerentes californianos doentes com cancro, mas os montantes foram fortemente reduzidos no segundo exame dos casos por um juiz de 289 milhões de dólares (cerca de 260 milhões de euros) para 78 milhões, de 80 milhões para 25 milhões e de mais de dois mil milhões para 69,3 milhões de dólares, respetivamente.O grupo indicou que pretende recorrer para contestar o princípio da responsabilidade, sublinhando, há meses, que nenhum regulador do mundo concluiu que o glifosato era perigoso, desde que foi introduzido no mercado em meados dos anos 1970.O inventor alemão da aspirina fez, no ano passado, a maior aposta da história ao adquirir a Monsanto por 63 mil milhões de dólares, recorrendo cada vez mais à química para alimentar um planeta cada vez mais povoado e perturbado pelo aquecimento climático.