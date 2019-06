BBC acusada de racismo após caricatura polémica de Meghan Markle

A BBC está novamente envolvida em polémica com a família real inglesa, desta vez, devido a uma caricatura da duquesa de Sussex, Meghan Markle, que suscitou várias críticas que apontavam o avatar como "racista".Depois de um locutor de rádio ter comparado Archie, filho de Meghan e Harry, a um chimpanzé, o que motivou o despedimento do trabalhador, a BBC volta agora a estar no centro da polémica.A estreia do programa 'Tonight With Vladimir Putin', que tem como objetivo caricaturar figuras públicas, acabou por ser bastante criticado devido ao avatar desenhado para representar Meghan Markle, com um tom de pele mais escuro do que a realidade.Uma outra acusação feita à BBC é que o tom de voz utilizado para representar Meghan Markle é demasiado agressivo.Os seguidores e fãs da família real britânica saíram em defesa da duquesa e acusaram a cadeia britânica de racismo.