A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, já fixou uma data para acionar a primeira linha de defesa caso a escalada dos juros de dívida dos países da periferia da Zona Euro seja “rápida e desordenada”. A partir desta sexta-feira, dia 1 de julho, a instituição ativará a compra de dívida, através do reinvestimento dos ganhos com o programa antipandemia, anunciou esta terça-feira Christine Lagarde.









