A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, disse esta quarta-feira que a organização vai apresentar em breve uma proposta legislativa para o euro digital.

No seu discurso no 25.º aniversário do Banco Central Europeu (BCE), na sede, em Frankfurt, von der Leyen enalteceu a velocidade a que as economias se estão a digitalizar.

"A CE apresentará em breve uma proposta de quadro jurídico para a moeda digital da Europa", disse von der Leyen, citada pela agência noticiosa Efe.