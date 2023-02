Beata de cigarro resolve homícidio de professora que aconteceu há 52 anos nos EUA

Uma beata de cigarro ajudou a resolver um homícidio que aconteceu há 52 anos. Rita Curran, que na altura tinha 24 anos e professora na cidade de Burlington, foi morta no ano de 1971 no estado de Vermont, Estados Unidos da América.Através de um teste de ADN realizado a uma beata de cigarro encontrada junto ao corpo de Rita Curran, a polícia de Burlington conseguiu identificar o vizinho de cima da professora, William DeRoos, como o autor do crime. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, DeRoos estrangulou Rita até à morte depois de ter tido uma discussão com a esposa. O homem saiu de casa após a discussão e quando voltou pediu-lhe que não revelasse a ninguém que se tinha ausentado.A investigação foi relançada em 2019 e foi aí que a ex-mulher de DeRoos revelou que nesse dia o homem tinha saído de casa para se acalmar depois de terem discutido.DeRoos mudou-se para a Tailândia e tornou-se monge depois da morte da professora. Mais tarde regressou ao Estados Unidos da América e acabou por morrer devido a uma overdose de droga em 1986."Estamos todos confiantes que William DeRoos é responsável pelo homícidio de Rita Curran. Como morreu de uma overdose não será responsabilizado pelos seus atos, mas este caso será encerrado", disse o detetive da polícia de Burlington James Trieb numa conferência de imprensa, esta terça-feira.Os pais de Rita Curran morreram sem saberem quem assassinou a filha. O irmão e a irmã de Rita Curran participaram no evento realizado na sede da polícia de Burlington, quando os agentes revelaram que este caso estava encerrado. "Não penso no homem que fez isto, só penso na Rita, nos meus pais e no que eles passaram", disse Tom, irmão de Rita Curran, durante o evento."Rezo pela Rita e rezo pelos meus pais", acrescentou.