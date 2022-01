Bebé abandonado com um bilhete dentro de uma caixa de cartão na véspera de Ano Novo

Um bebé recém-nascido foi abandonado numa caixa de cartão na véspera de Ano Novo numa das ruas do Alasca, nos EUA, com um bilhete da mãe a dizer que não tinha condições financeiras para alimentar a criança.Roxy Lane encontrou o bebé prematuro perto de casa e publicou no Facebook um vídeo da criança e do bilhete deixado pela mãe, avançou o The Sun.

"Por favor, ajude-me!" dizia a nota. "Os meus pais e avós não têm comida ou dinheiro para me criar. Eles nunca quiseram fazer isso comigo"

"Por favor, leve-me e encontre-me uma família amorosa. Os meus pais estão imploram a quem me encontrar. O meu nome é Teshawn".



O bebé foi levado a um hospital da área e, segundo a polícia, estaria em boas condições de saúde, apesar do frio do Alasca. As autoridades ainda estão a tentar encontrar a mãe.



"Hoje salvei um bebê e provavelmente pensarei em Teshawn pelo resto da minha vida", escreveu Roxy.

A mulher refere que os pais de Teshawn podem ser jovens e não conhecem a Lei do Alasca, que permite que os pais entreguem os filhos indesejados em lugares seguros.

"Há sempre uma escolha mais segura e humana de entregar o bebé e você não terá problemas nem terá que responder a perguntas difíceis. Leve o bebé ao corpo de bombeiros, igreja ou hospital e eles cuidarão dele ', escreveu ela.