Bebé abandonado por mãe adolescente encontrado dentro de saco de plástico

Alerta foi dado por habitantes da cidade de Lapu-Lapu, nas Filipinas, que ouviram gritos.

Um bebé recém-nascido abandonado pela mãe adolescente, de entre 12 e 16 anos, foi encontrado com vida dentro de um saco de plástico em Lapu-Lapu, nas Filipinas.



Várias fotografias mostram o bebé quase inconsciente no interior de uma bolsa, segundo avança o Daily Mail. A criança foi resgatada algum tempo depois de ter sido dado o alerta por alguns habitantes da cidade, que ouviram gritos.



Dentro do saco foram também encontrados uma bolsa de uniforme escolar e um par de calças ensaguentadas.



"No início, não sabíamos se o bebé estava vivo ou morto nem o que fazer, então houve alguém que decidiu chamar uma ambulância", disse uma testemunha, em declarações ao Daily Mail.



Esta situação já fez com que várias pessoas se oferecessem para adotar o bebé.