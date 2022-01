Funcionários do aeroporto da ilha Maurícia encontraram um recém-nascido no lixo de uma casa de banho de um avião que vinha de Madagáscar, no primeiro dia do ano. Uma mulher de 20 anos foi detida.O bebé foi encontrado quando os funcionários do Aeroporto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam faziam uma inspeção de rotina. A criança foi hospitalizada, mas está bem.