Bebé com menos de um ano morre vítima de coronavírus

Um bebé com menos de um ano de Chicago, nos Estados Unidos, morreu vítima de coronavírus, anunciou o Departamento de Saúde Pública do Illinois.O diretor do Departamente de Saúde Pública do Illinois adiantou que esta foi a primeira morte por Covid-19 em crianças. "Devemos fazer tudo o que pudermos para impedir a propagação deste vírus mortal", referiu Ngozi Ezike.Está já em curso uma investigação à morte da criança. Recorde-se que na China havia também sido relatada a morte de uma criança por Covid-19, no entanto, esse bebé tinha outras complicações de saúde.