Bebé com síndrome ligada à Covid-19 fica com danos cardíacos severos

síndrome inflamatório multissistémico pediátrico (SIMP) agudo ligado à Covid-19. O síndrome provocou ainda problemas cardíacos com os quais Leia terá de viver para o resto da sua vida.









O síndrome desencadeou danos severos a longo prazo no coração e a menina terá de usar agora anticoagulantes para o resto da vida. Pode também vir a precisar, no futuro, de intervenção cirúrgica.



Leia passou quatro semanas no hospital, mas encontra-se atualmente a recuperar bem e a desenvolver-se tão rapidamente quanto a sua irmã gémea Thea.

SIMP ligados à Covid-19 não eram ainda muito conhecidos.O síndrome desencadeou danos severos a longo prazo no coração e a menina terá de usar agora anticoagulantes para o resto da vida. Pode também vir a precisar, no futuro, de intervenção cirúrgica.Leia passou quatro semanas no hospital, mas encontra-se atualmente a recuperar bem e a desenvolver-se tão rapidamente quanto a sua irmã gémea Thea.

Leia Godwin, uma bebé com onze meses, tornou-se um dos poucos casos no Reino Unido a desenvolverA menina foi hospitalizada em abril com febre e erupção cutânea. Hannah Godwin, mãe da menina, ligou para o 112 preventivamente, visto que acreditava tratar-se de uma alergia. Foi aconselhada a levar a levar Leia ao hospital onde a menina rapidamente foi medicada com antibióticos por suspeita de sepsis ou meningite. Na altura, os casos de