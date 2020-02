Bebé com um dia de vida infetado com coronavírus na China

Um bebé com apenas 30 horas de vida foi diagnosticado com coronavírus, informa a imprensa chinesa, esta quarta-feira. O recém-nascido de Wuhan é o caso mais jovem de alguém infetado com o vírus mortal.Especialistas garantem que o vírus possa ter sido transmitido através da mãe. Podemos assim estar perante uma situação de "transmissão vertical". Resta saber se o contágio foi feito durante a gravidez, o parto, ou após o nascimento.A mulher tinha sido diagnosticada com o coronavírus antes de dar à luz.