Bebé da capa de 'Nevermind' dos Nirvana insiste em processo contra banda por "exploração sexual"

O homem que foi capa do álbum "Nevermind" dos Nirvana enquanto era bebé insiste numa queixa contra a banda por pornografia infantil. A vítima, Spencer Elden, apareceu na capa como um bebé nu dentro de uma piscina e a nadar atrás de uma nota.O processo contra a famosa banda de rock começou em agosto de 2021 com a queixa de Spencer Elden que alega que a sua imagem foi utilizada de uma forma que "viola as leis de pornografia infantil" para ganhos contínuos dos Nirvana. A primeira acusação foi rejeitada pelo juiz, mas o visado não desistiu e acabou por fazer alterações aos argumentos utilizados.A vítima pretende alcançar uma indemnização de 150 mil dólares (cerca de 130 mil euros) por danos à própria imagem que continua a circular e pretende ainda que as cópias do álbum vendidas no futuro tenham uma capa diferente.Em resposta ao processo, o fotógrafo responsável pela imagem acusa Spencer de usar a fotografia para "proveito próprio", referindo que o mesmo "tem lucrado ao longo dos últimos 30 anos com a foto".