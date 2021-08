Bebé da capa de 'Nevermind' dos Nirvana processa banda por "exploração sexual"

O homem que apareceu em bebé na capa do álbum Nevermind dos Nirvana acusou a banda de "exploração sexual" num processo de quase 130 mil euros, avançou esta terça-feira o TMZ.

Spencer Elden tem agora 30 anos e quer processar os membros da banda, afirmando que não daria consentimento para aparecer na capa do álbum de 1991.





A famosa imagem mostra um bebé despido a flutuar numa piscina.

Nevermind é um dos discos mais vendidos de sempre, com mais de 30 milhões vendidos em todo o mundo.



Mas agora, Elden afirma que a banda violou as leis federais de pornografia infantil ao usar a foto e acusa a banda Nirvana de exploração sexual, de acordo com o TMZ.