Uma bebé de 11 meses morreu depois de ter passado três horas fechada dentro do carro ao calor de Palm Bay, no estado norte-americano da Florida. Segundo a ABC News, os pais da menina tinham ido à igreja e optaram por deixar a menina no veículo.O alerta foi dado por volta das 13h00 locais deste domingo.A polícia abriu uma investigação sobre o caso.