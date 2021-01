Bebé de 2 anos já sabe cozinhar lasanha, bolonhesa e omeletes

Jax Taylor pode ter apenas 2 anos, mas já dá cartas na cozinha. Sabe fazer chá e cozinhar lasanha e omeletes com muito pouca ajuda.

O pequeno Jax usa facas próprias para crianças, mas já sabe trabalhar com o fogão de sua casa. Mas se muitos acham esta abordagem pouco segura e irresponsável, Florence, a mãe do bebé, desvaloriza as críticas e diz que está sempre por perto, para que nada de mal aconteça.

"Adoro a ideia do meu filho ser auto-suficiente e de se estar a desenvolver ao seu ritmo", afirmou Florence, mãe da criança, em declarações ao The Mirror, antes de acrescentar: "Ele é muito independente porque eu permito que o seja. Ele aprendeu coisas que muitos adultos que eu conheço não têm".

"Ele usa o fogão, mas sabe que é quente e que não lhe pode tocar. Ele já faz lasanha, bolonhesa e omeletes praticamente sozinho", disse Florence.

Além das incursões pela cozinha, o pequeno Jax também já participa nas tarefas de casa e trata da roupa: "o meu filho sabe fazer todo o ciclo da lavagem de roupa. Ele sabe colocar a máquina de lavar na configuração certa, onde colocar o amaciador e no final, sabe trocá-la para a máquina de secar".