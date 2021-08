Bebé de dois anos raptada e levada para Espanha de avião

As autoridades lançaram um alerta para encontrar uma criança de apenas dois anos que terá sido sequestrada em Lancaster, Inglaterra, e levada de avião para Espanha. Os pais são os principais suspeitos e estão a ser procurados pelas autoridades. O caso está a ser tratado como rapto pela polícia.Gracie-May, a menina de 2 anos, foi vista pela última vez com a mãe, Kelly Gibson, de 35 anos, na passada terça-feira. As duas embarcaram num avião no aeroporto de Glasgow, na Escócia, juntamente com o pai da menina, Lee Rogers, de 39 anos, e terão aterrado em Alicante, Espanha, às 21h35 da passada quarta-feira.O detetive da polícia de Lancashire, Andy Ellis, faz o apelo: "Estamos cada vez mais preocupados, especialmente com o bem-estar de Gracie-May e Kelly Gibson, e apelaríamos a qualquer pessoa que vir algum deles, para entrar em contato com urgência".A polícia espanhola está a colaborar com as autoridades do Reino Unido para identificar o paradeiro desta família.