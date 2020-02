Bebé de 5 meses morre após ser violada por primo de 30 anos durante casamento

Uma bebé de apenas cinco meses morreu após ser violada por um primo de 30 anos durante um casamento na Índia.Os pais da criança estavam na festa de casamento no momento em que o homem de 30 anos perguntou se podia levar a bebé para brincar.Duas horas depois, a criança acabou por ser encontrada inconsciente junto a uma zona de relva no local do casamento. O acusado foi encontrado ao lado da menina.O homem acabou por ser detido no dia seguinte pela polícia. As autoridades aguardam pelo resultado da autópsia para determinar se a bebé morreu vítima de violação.