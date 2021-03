Bebé de 8 meses morre sufocada com fio de balão à volta do pescoço em Inglaterra

Uma bebé de oito meses morreu depois de sufocar com o cordão de um balão, em Manchester, Inglaterra.

Malásia estava no berço quando estendeu a mão e conseguiu agarrar o fio que estava preso à cama dos pais.

De acordo com The Daily Mail, a mãe estava na cozinha quando o incidente aconteceu e ouviu a bebé a chorar no quarto. A mãe estranhou o silêncio repentino e, ao dirigir-se à divisão, encontrou a menina com o fio do balão enrolado no pescoço.

Segundo o mesmo jornal, a mãe da criança entrou em pânico e chamou de imediato os paramédicos que, tentaram a reanimação, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local.

A autópsia à bebé revelou que esta terá alegadamente tentado segurar o cordão do balão, tendo ficado numa posição que fez com que o fio se enrolasse à volta do pescoço.



A investigação da polícia revelou que não existem evidências suspeitas neste caso, concluindo que se tratou de uma morte acidental.