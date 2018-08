Bebé de 10 meses morre após avô se esquecer dela no carro

Incidente aconteceu na rua S'Hort des Cabré, em Manacor, Espanha.

Uma bebé de dez meses, de nacionalidade espanhola, morreu esta sexta-feira em Manacor, Espanha, depois de ter ficado esquecida dentro do carro pelo seu avô de 56 anos durante várias horas e perante temperaturas muito altas.



A situação aconteceu na rua S'Hort des Cabré, com o homem, também espanhol, a deixar a neta dentro do veículo enquanto dormia, por volta das sete horas da manhã, segundo avançam fontes policiais.



Só às 15h00 é que o avô se lembrou que havia deixado a bebé no carro, tendo pedido imediatamente ajuda. A bebé foi assistida por um médico que passava na rua naquela altura e por dois funcionários de uma clínica.



Apesar de todo o esforço, a bebé acabou mesmo por morrer. O avô foi transportado para o hospital de Manacor, onde permanece devido ao nervosismo que sentiu na altura, e pode ser acusado de crime de homicídio.



A investigação está a decorrer para se ficar a saber as circunstâncias exatas do caso.