Bebé de dois anos encontrado morto dentro de boca de jacaré e mãe esfaqueada em casa

O corpo de um bebé de dois anos, Taylen Mosley, que estava desaparecido desde quinta-feira, foi encontrado morto dentro da boca de um jacaré, esta sexta-feira à noite. A mãe da criança, Pashun Jeffery, de 20 anos, foi encontrada esfaqueada dentro do apartamento em que morava com o filho, em São Petersburgo, Flórida, EUA.



Segundo o Daily Mail, as autoridades confirmaram que se tratava do corpo de Taylen depois de matarem o animal. Um médico legista está a fazer a autópsia ao corpo do bebé para determinar a sua causa de morte.





"Não o queríamos encontrar desta forma", disse o Chefe de Polícia Anthony Holloway.O pai de Taylen, Thomas Mosley, de 21 anos, foi acusado de duas crimes de homicídio qualificado. Segundo a NBC News, Thomas tinha os braços e as mãos com cortes e tinha ido, por iniciativa própria, até ao hospital. A partir desta sexta-feira, o homem ficou em prisão preventiva.