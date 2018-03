Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de dois anos morre ao cair de janela enquanto mãe limpava a casa

Menina ficou em coma induzido mas acabou por falecer.

13:11

Uma menina de dois anos de idade morreu tragicamente após cair de um primeiro andar, num momento em que a mãe limpava a casa num dia de muito calor.



Margaret McDonagh foi encontrada pelo seu pai em Stoke-On-Trent, no Reino Unido. A menina ainda foi levada ao hospital, onde ficou em coma induzido durante 17 dias, mas acabou por morrer.



Em tribunal, a mãe alega que a criança teria saído com o pai à rua e que não fazia ideia de que ela estava em casa no momento em que decidiu abrir as janelas.



As autoridades conseguiram provar que a morte da bebé foi um trágico acidente e os pais não foram acusados de negligência.