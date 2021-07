Bebé de dois anos morre ao cair dos braços do pai numa escada rolante

Um bebé, de dois anos, morreu esta terça-feira ao cair dos braços do pai numa escada rolante num centro comercial em Colorado, nos Estados Unidos da América (EUA), este sábado à tarde.De acordo com informação avançada pela imprensa local, o menino caiu de uma altura correspondente a um segundo andar, acabando por não resistir à gravidade dos ferimentos causados pela queda, morrendo no hospital, esta segunda-feira.O bebé ter-se-á debruçado e escorregado do colo do pai no momento da queda. No entanto, a polícia investiga os contornos do acidente.