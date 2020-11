Bebé de dois meses luta pela vida depois de ser injetado com heroína

Um bebé de dois meses está a lutar pela vida no hospital Cook Children’s em Fort Worth, no Texas, EUA, depois de ter sido injectado com heroína.

A polícia encontrou a criança inconsciente dentro de uma casa no passado domingo. De acordo com o canal de televisão Local 12, o menor apresentava marca de injeção em várias partes do corpo, incluindo na cabeça.

Os testes realizados acabaram por confirmar a existência da droga no organismo da bebé, que permanece ligada a aparelhos de suporte à vida.

A investigação apurou que Destiny Harbor, mãe da criança, deu a luz na própria residência no passado mês de agosto. Durante o mandado de busca à casa, as autoridades encontraram droga e alguns comprimidos.