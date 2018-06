Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de dois meses morre ao dormir em rede com o pai embriagado

Autoridades suspeitam que criança morreu asfixiada.

18:33

Um bebé de dois meses morreu após ter adormecido ao lado do pai embriagado numa cama de rede em Boa Vista, no Brasil. A criança foi encontrada sem vida esta terça-feira de madrugada pela mãe, avança site G1 da Globo.



A polícia suspeita que a criança tenha morrido asfixiada. Tanto o pai como a mãe do bebé estavam com altos níveis de álcool no sangue no momento da chegada das autoridades.



Ambos foram levados para a esquadra, com o pai a revelar que adormeceu com o bebé ao lado e apenas acordou com os gritos da mulher por o menino já não estar a respirar.



Os pais referem que não sabem como a morte ocorreu e as autoridades estão a investigar.



Deverão ser levados a tribunal por homicídio por negligência.