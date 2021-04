Bebé de duas semanas morre atropelado dentro do carrinho

Um bebé de apenas duas semanas foi morto ao ser atropelado dentro do carrinho, durante o seu primeiro passeio, neste domingo, na Inglaterra.



De acordo com a polícia local, citada pelo Sky News, o carrinho de bebé foi atingido por um carro que invadiu a calçada. Segundo as autoridades o condutor esteve envolvido numa outra colisão antes do incidente.

O bebé Ciaran foi socorrido e levado para o hospital, mas nada pôde ser feito para salvá-lo, acrescentou a força de segurança.



"Não conseguimos mantê-lo por muito tempo, mas estamos felizes por ter tido a oportunidade de o conhecer, cuidar dele e de chamá-lo de nosso filho", afirmaram os pais, citados pelo Sky News.



Um homem de 34 anos foi preso por ser suspeito de ter causado o acidente, devido a "condução perigosa".

A polícia ainda está a investigar as circunstâncias da colisão, que envolveu um outro veículo, avança a revista Crescer.