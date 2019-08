Bebé de nove meses agredido e queimado com cigarros no Brasil. Mãe é uma das agressoras

Três pessoas foram detidas pela Polícia Civil brasileira por torturarem um bebé de nove meses. A criança teve de ser internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, no Sul do Rio de Janeiro.



De acordo com o jornal brasileiro O Globo, o menino deu entrada no hospital com hematonas, queimaduras de cigarro e ainda um traumatismo craniano.





A polícia brasileira avançou que a criança se encontra em estado considerado muito grave e teve de ser internado no departamento de tratamentos intensivos do hospital.O bebé foi levado ao hospital pela mãe. O jornal avança que a progenitora morava com um casal de amigos na Fazendinha, no Norte do Rio de Janeiro. Ao ser interrogada pela polícia, a mãe admitiu ser uma das agressoras do menino de nove meses.A polícia concluiu que a mãe e casal amigo eram os responsáveis pelo estado em que se encontrava a criança.As três pessoas foram detidas e estão indiciados de um crime de maus tratos.