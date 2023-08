Pelo menos 12 pessoas morreram, esta segunda-feira, e dezenas de outras ficaram feridas na sequência de uma explosão numa empresa em San Cristobal, a oeste da capital da República Dominicana, informaram as autoridades do país das Caraíbas à Reuters.As primeiras vítimas incluíam um bebé de quatro meses e dois adultos, ambos com queimaduras em 90% do corpo, informou o serviço nacional de saúde num comunicado, esta segunda-feira.65 pessoas ficaram feridas e cerca de 55 pessoas estão desaparecidas.