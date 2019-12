Bebé de seis meses morre após ‘falhas graves’ do hospital

Um menino de seis meses, James Harris, morreu após "falhas graves" no hospital James Paget University, em Inglaterra. Depois de vários sinais que mostravam que o bebé estava com problemas cardíacos, o hospital tratou-o como se o problema fosse uma pneumonia.

O hospital pediu desculpa pelo sucedido e foi obrigado pelo oficial do Parlamento e do Serviço de Saúde a pagar uma indemnização de mais de 17.000 euros aos pais.

James Harris, o menino de seis meses, perdeu peso após uma gastroenterite e fez exames ao sangue e à urina. Uma consulta foi marcada para quatro semanas depois com um nutricionista.

O bebé entrou pela primeira vez no hospital no dia 2 de novembro de 2015, mas a 12 de Novembro do mesmo ano a situação agravou-se e foi encaminhado para outra ala do hospital.

Verificou-se que Harris estava com o batimento cardíaco acelerado e que a respiração era muito rápida. Depois de fazer uma radiografia ao tórax, os médicos constataram que o pulmão direito não estava bem e que o pulmão esquerdo estava cheio de líquido.

A equipa médica começou a tratar o menino, supondo que o problema fosse uma pneumonia, mas a situação agravou-se. Mesmo depois dos sinais de que James estava a piorar, o menino não foi visto por um especialista, acabando por ter uma paragem cardíaca e morrer.

A mãe de James Harris fez queixa mas os médicos não reconheceram os erros nem pediram desculpa pelo sucedido.

O oficial do Parlamento e do Serviço de Saúde disse: "Este caso trágico mostra o quão importante é que as pessoas se manifestem quando erros são cometidos".

"Nunca seremos capazes de perdoar o hospital James Paget pelas falhas que cometeu", disseram os pais do menino num comunicado.

A diretora executiva do NHS Foundation Trust dos hospitais da Universade James Paget, Anna Hills, disse: "Pedimos desculpa à família de Harris pelas falhas nos seus cuidados clínicos e pela maneira como comunicámos com eles e lidámos com a queixa quando levantaram preocupações após a sua morte".