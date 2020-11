'Onde está o meu bebé?! Não sei onde está o meu bebé!': Criança de seis meses morre durante resgate no Mediterrâneo

Hace 6 meses Joseph nació en Guinea Conakry.

Hoy, tras ser rescatado del #Mediterraneo, no ha conseguido salir adelante.

Nombrar a las personas ayuda a no olvidarlas.

Gracias al equipo médico y a la tripulación de @openarms_fund, por estar a su lado hasta el final. pic.twitter.com/4Wad9wIvhX — Eva Fernández (@evaenlaradio) November 11, 2020

Um menino de apenas seis meses, refugiado, sobreviveu a um naufrágio no Mediterrâneo mas acabou por morrer a bordo de um barco de resgate. Joseph vinha da Guiné e foi salvo por equipas da ONG espanhola Open Arms na noite de quarta-feira depois do barco onde viajava ter virado ao largo da costa da Líbia. Apesar dos esforços das equipas médicas, o bebé viria a morrer."Apesar do enorme empenho da nossa equipa, um bebé de seis meses morreu. Solicitamos o resgate urgente para ele e outras pessoas em estado grave, mas ele não resistiu. Quanta dor e tristeza", pode ler-se no Twitter da Open Arms.Num vídeo divulgado pela ONG espanhola Open Arms no Twitter é possível ver a mãe da criança em apuros a perguntar pelo filho. "Onde está o meu bebé?! Não sei onde está o meu bebé!", pode ouvir-se.O barco tinha saído de Sabratha, na Líbia, mas acabou por começar a perder ar algumas horas depois de iniciar viagem.As condições de Joseph eram muito preocupantes e a equipa de resgate ainda pediu às autoridades maltesas e italianas que o resgatassem mas, aquando da chegada da guarda costeira italiana, já nada havia a fazer.