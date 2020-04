Bebé de seis semanas morre infetado com coronavírus nos EUA

Um bebé de seis semanas, que estava hospitalizado desde o fim de semana, faleceu na sequência de uma infeção provocada pela covid-19, informou esta quarta-feira o governador do estado norte-americano do Connecticut, Ned Lamont.



"Os testes confirmaram ontem à noite que o bebé deu positivo para a covid-19. É de partir o coração. Acreditamos que é uma das pessoas mais jovens no mundo a morrer na sequência de complicações provocadas pela covid-19", informou o governador na sua conta pessoal na rede social Twitter.



