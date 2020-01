Bebé de três anos e cão desaparecidos durante 24 horas em dia de chuvas fortes na Austrália

Matilda, uma menina de três anos, e o seu cão, foram encontrados a três quilómetros de casa, após terem estado quase 24 horas desaparecidos, em Pilbara, na Austrália, numa altura em que a Austrrália atravessa uma das maiores crises ambientais da década, devido aos incêndios.A menina perdeu-se na passada quarta-feira após sair de casa, num dia em que as chuvas fortes acalmaram o inferno das chamas que tem devastado o País.Uma equipa de socorro realizou várias buscas para tentar encontrar a menor nas proximidades da sua residência, onde as chuvas fortes inundavam os riachos. Na tarde de quinta-feira, a criança foi avistada de um helicóptero, a cerca de três quilómetros de sua casa.Quando as autoridades conseguiram chegar até à menina, esta estava coberta de lama, porém, encontrava-se bem de saúde. Ao seu lado estava o fiel companheiro de quatro patas a protegê-la.A região de Pilbara foi atingida por precipitação forte nos últimos dias, provocando inundações e encerramento de estradas. O regresso da chuva levou um 'alívio' de esperança à Austrália, País assolado pela fúria dos incêndios que já matou 28 pessoas e destruiu milhares de casas.