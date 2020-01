Bebé de três anos morre atropelada por carro da mãe

Uma menina de três anos morreu após ter sido atropelada pelo carro da mãe,que se preparava para descarregar as compras da bagageira quando o veículo se destravou e começou a circular, em Cypress, no estado norte-americano do Texas.

O incidente ocorreu na manhã deste sábado. De acordo com a imprensa dos EUA, a mulher terá deixado o carro em ponto morto. Quando saiu do automóvel, este terá começado a rolar pela calçada atingindo a criança.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.