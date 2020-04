Bebé de três meses morre de coronavírus no Brasil

Uma bebé com somente três meses de vida morreu com coronavírus num hospital da cidade de Iguatu, no interior do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do Brasil. A menina morreu dia 30 de Março, mas a morte só foi divulgada agora depois de ser conhecido o resultado do teste de Covid-19, que deu positivo.

A bebé já tinha problemas de saúde, nomeadamente renais, mas estava com o seu estado clínico controlado. Foi depois de uma viagem a Fortaleza, a capital do Ceará, a cerca de 400 km de Iguatu, para novo acompanhamento médico aos problemas com que nasceu, que a menina começou a apresentar sinais de ter contraído coronavírus, principalmente dificuldade respiratória.

A mãe da menina garante que a filha não teve contacto com mais ninguém a não ser ela durante a viagem, e que, já em Fortaleza, ficaram isoladas no quarto da casa de uma amiga exatamente para proteger a bebé. Mas no regresso a Iguatu os problemas respiratórios começaram, e a bebé, depois de ser atendida inicialmente numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi transferida para um hospital e entubada, mas não resistiu.

O Ceará é o terceiro estado brasileiro onde a pandemia de coronavírus mais avança, tendo registado até esta terça-feira mais de 1200 infetados e 31 mortes. O Ministério da Saúde está preocupado com a situação no Ceará, pois a capacidade de resposta dos serviços de saúde naquela região é extremamente limitada.

Uma outra demonstração de que o coronavírus também atinge e mata pessoas fora dos grupos de risco comummente associados a idosos, aconteceu no estado de Pernambuco, também no nordeste do Brasil. Um adolescente de 15 anos que estava internado morreu com Covid-19, elevando o número de mortos no estado para 30.

Em todo o Brasil, de acordo com os dados mais recentes, divulgados esta terça-feira, o coronavírus já infetou mais de 12 mil pessoas. O número de mortes pela doença oficialmente confirmadas já passou das 560, mas ainda há dezenas de óbitos suspeitos sob investigação, à espera do resultado dos exames.