Bebé de três semanas violada por adolescente de 14 anos em centro de acolhimento

Uma bebé de três semanas foi violada por um adolescente de 14 anos no centro de acolhimento onde ambos viviam, nos Estados Unidos da América, segundo o jornal norte-americano USA Today.



O caso foi descoberto quando os pais adotivos do rapaz colocaram câmaras ocultas no centro de acolhimento para o vigiarem, porque este tinha problemas de comportamento.







O caso ocorreu em março de 2019 mas só agora foi apresentada queixa no Tribunal do Condado de Marion alegando que os serviços de proteção infantil poderiam ter evitado os abusos.



Os dois centros de acolhimento por onde o jovem passou tinham conhecimento do comportamento desviante do adolescente e poderiam ter evitado a violação à menina de três semanas, defende a ação movida contra as instituições.



O menor terá abusado de uma menina de cinco anos quando tinha apenas nove e é ainda suspeito de ter abusado do irmão adotivo mais novo.



Na origem do comportamento estará o facto do jovem ter sido exposto a pornografia pela mãe biológica que também praticava o ato sexual em frente ao menor desde tenra idade.