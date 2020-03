Bebé de um ano alvo de bullying por condição rara de pele

Toddler Logan Webb, um bebé britânico de apenas um ano, tem um raro distúrbio genético que lhe causa danos no fígado o que faz com que a sua pele fique amarela. Os pais da criança evitam mesmo sair à rua para fugir aos cruéis comentários de quem olha para o filho.A mãe Gemma Channing, de 25 anos, e o pai Lloyd Webb, de 27, dizem que a aparência do bebé não permite que tenham um dia normal. Segundo o casal, o bebé é normalmente apelidado de 'minion'.Os pais já chegaram a ouvir que a criança se pareciam com o Shrek ou com o Grinch. "Sempre que saímos à rua existe sempre alguém a relembrar-nos da condição do Logan", confessa a mãe à imprensa britânica.A condição de Logan não o permite crescer da forma correta e o menino, agora com um ano, tem o tamanho de um bebé de seis meses.