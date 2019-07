Bebé de um ano "cheia de vida" morre durante o sono com doença rara

Buckinghamshire, Inglaterra.

Uma bebé de um ano, Poppy Neighbour, morreu durante o sono devido a uma doença no fígado, a peliose hepática, quando se pensava que tinha apenas uma virose. O caso aconteceu emSegundo avança o jornal Mirror, a patologia rara não apresenta quaisquer sintomas."Ela foi para a cama normalmente, teve uma pequena dor de barriga, mas nada mais do que isso. Deu-me um grande abraço e acabou por morrer durante sono", explicou a mãe da criança, em lágrimas.De acordo com a mesma fonte, a mãe pensava que ela não estaria doente, uma vez que não havia qualquer sinal disso."Era uma bebé muito feliz e estava cheia de vida, sempre a correr e a brincar", continuou a mãe da vítima, muito emocionada.A criança morreu em fevereiro deste ano e o caso é agora revelado depois da família ter decidido fazer-lhe uma homenagem. A Grande Parada de Elmer, em Plymouth, Inglaterra, é uma iniciativa de acordo com a qual, durante 10 semanas, é exibido um desfile de 40 elefantes fabulosamente coloridos.